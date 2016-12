Corteo concluso senza incidenti

E' stato sciolto il corteo degli studenti che stavano manifestando per la scuola pubblica. La protesta si è conclusa davanti al Colosseo. Obiettivo degli studenti sono stati i palazzi del potere. Off limits era il centro della Capitale, ma nessun incidente è fortunatamente accaduto. Per scongiurare problemi con le forze dell'ordine, erano previsti la denuncia e l'arresto differito per chi avrebbe indossato un casco nel corso dei cortei.

21:24 La Cancellieri: "Bilancio positivo, ha vinto la democrazia"

La titolare del Viminale si compiace dell'assenza di incidenti ai cortei di Roma e in altre città italiane. "Il bilancio è stato molto positivo, è andato tutto bene e oggi ha vinto la democrazia", valuta Annamaria Cancellieri. Per il ministro ciò è stato possibile grazie "all'impegno delle forze dell'ordine (4mila uomini più la territoriale), che sono state straordinarie, e ai manifestanti che hanno scelto la via giusta: quella della legalità".

14:54 Manifestanti: "Stato di Israele va distrutto"

"Lo Stato di Israele va distrutto". Queste le parole urlate da alcuni manifestanti che si trovano alla testa del corteo che ora e' in Piazza Venezia diretto al Colosseo

14:47 Studenti in via Arenula: "Qui piovono lacrimogeni"

"Attenzione da qui piovono lacrimogeni": hanno urlato gli studenti del corteo non autorizzato passando sotto al ministero della Giustizia. Dal megafono in testa al corteo sono stati scanditi i nomi delle "vittime della polizia" da "Gabriele Sandri a Carlo Giuliani". Al momento il corteo sta percorrendo corso Vittorio Emanuele alla volta di piazza Venezia.

14:38 Roma, petardi contro il ministero della Giustizia

Lancio di bottiglie e petardi contro il ministero della Giustizia a via Arenula dove sta sfilando il corteo degli studenti a Roma. Il ministero è protetto da blindati e un cordone delle forze dell'ordine.

14:07 Manifestanti sul Lungotevere, caos a Castel Sant'Angelo

Cobas e studenti insieme, una ingente massa di persone, sono appena entrati in totale contromano sul lungotevere Dante, di fronte a via della Conciliazione e Castel Sant'Angelo. La zona è molto frequentata dai turisti e infatti sono decine i pullman di visitatori di Roma in questo momento dalla manifestazione. Il corteo si sta dirigendo verso via Arenula, sede del ministero della Giustizia.

13:26 Aggirato il blocco di piazza Venezia, nessuno scontro

Il corteo degli studenti ha raggiunto piazza Venezia, aggirato il blocco della polizia e ha proseguito verso piazza del Gesù, piazza di Torre Argentina e corso Rinascimento, dove si è unito a quello dei Cobas. Ancora nessuno scontro, ma i manifestanti stanno cercando di raggiungere la zona dei "Palazzi", anche se la polizia blocca gli accessi alle strade laterali verso il Parlamento e il Senato.

13:00 Gli studenti ai poliziotti: "Identificatevi"

Identificare i poliziotti che svolgono servizio d'ordine durante le manifestazioni: è la richiesta degli studenti che stanno sfilando per il centro di Roma. Molti hanno sui giacconi e sulle borse un adesivo con l'immagine di un agente con il casco e la parolà "identificati". La stessa scritta viene disegnata sui muri e le strade con la vernice spray.

12:20 Stazione Firenze, un gruppo di studenti blocca un treno

Un gruppo di circa duecento studenti è entrato nella stazione di Firenze durante la manifestazione di protesta in centro. Alcuni di loro, scortati dalla polizia, si sono limitati ad attraversare l'atrio, mentre alcuni, un centinaio, si sono staccati e sono scesi su un binario, bloccando la partenza di un Eurostar diretto a Venezia. Il clima non è comunque di tensione. Le forze dell'ordine tengono la situazione sotto controllo.

11:51 Gli studenti di Roma: "La cultura non si vende"

"La cultura non si vende": è quanto si legge su uno striscione che gli studenti hanno affisso davanti al Macro-Museo d'Arte contemporanea di Roma. Un altro cartello è stato messo davanti a "Porta futuro", cioè l'agenzia di orientamento al lavoro della Provincia di Roma: "Iil futuro non è uno slogan", e e accanto la A di anarchia.

11:47 Roma, aprono il corteo molte bandiere della Palestina

Sventolano bandiere della Palestina in testa al corteo degli studenti a Roma. A guidare la manifestazione, che sta attraversando il quartiere Testaccio, c'è un furgoncino verde militare sul quale sono esposti ironicamente caschi e scolapasta, alcuni dei quali sono anche indossati dai manifestanti per protestare "contro le dichiarazione del prefetto, per il quale chi indossa il casco è punibile". Tra i cartelli esposti ce ne è uno che recita in romanesco "semo venuti già menati", in riferimento agli scontri al corteo del 14 novembre sul Lungotevere.

11:12 Roma, striscioni contro manifestazione Casapound

Diversi striscioni, tutti dalla scritta "Roma non è fascista" sono comparsi questa mattina a Roma. Uno è stato esposto all'entrata del Colosseo ed è stato già rimosso dalla polizia. Gli striscioni fanno riferimento al corteo del movimento di destra Casapound che nel pomeriggio sfilerà nel quartiere Prati e contro il quale è stato organizzato un sit-in antifascista.

10:59 Roma, partito corteo non autorizzato

E' partito da piazzale della Piramide il corteo studentesco non autorizzato.

10:54 Roma, studenti con caschi "ma solo per difenderci"

Caschi "ma solo per difenderci" e "studi", cioè scudi di gommapiuma con sopra scritti nomi di libri celebri. Cosi gli studenti universitari e medi si stanno radunando a piazzale Ostiense, a Roma, in attesa della partenza del corteo senza preavviso, e dunque non autorizzato, che dovrebbe raggiungere il centro di Roma. Gli studenti dovrebbero sfilare lungo viale Aventino e Lungotevere.

10:47 Roma, partito corteo dei Cobas

E' partito il corteo dei Cobas da piazza della Repubblica, a Roma. "No alla distruzione della scuola", si legge sullo striscione iniziale. Dietro anche diversi gruppi di studenti che espongono striscioni con su scritto "Lasciateci il disegno del nostro futuro" e "Spezziamo le catene". Tra gli slogan: "Le nostre scuole non sono aziende, la scuola pubblica non si vende".

10:46 Cordone delle forze dell'ordine nei pressi Istituzioni

Cordone sanitario delle forze dell'ordine attorno ai palazzi delle Istituzioni nel giorno della protesta degli studenti di scuole e università: le strade che circondano palazzo Chigi e la Camera dei deputati (via del Corso all'altezza di piazza Colonna, piazza Montecitorio e piazza del Parlamento) sono presidiate da un nutrito numero di carabinieri, poliziotti e agenti della guardia di finanza.

Ultimo aggiornamento 21:24