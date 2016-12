Sciopero dei giornalisti di NewsMediaset

05:30 - I giornalisti di NewsMediaset, che curano anche Tgcom24.it e Mediavideo, scioperano il 17 giugno a fronte della decisione aziendale di non incontrare il CdR e di scaricare sui Direttori la responsabilità di un ridimensionamento degli organici. Lo sciopero terminerà all'1 di martedì. Sul sito e su Mediavideo previsti tre aggiornamenti alle 7,30, alle 12,30 e alle 19,30. Dalle ore 6 di martedì riprenderanno gli aggiornamenti usuali.

IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO I giornalisti di NewsMediaset scioperano il 17 giugno a fronte della decisione aziendale di non incontrare il CdR e di scaricare sui Direttori Ragusa e Banfi la responsabilità ultima di quello che è un inaccettabile ridimensionamento degli organici di una realtà che al contrario richiede un forte potenziamento.



Dalla sua nascita l’agenzia NewsMediaset, che realizza anche il canale allnews Tgcom24 e tutto il sistema integrato multipiattaforma dell’informazione Mediaset, è stata presentata come il fulcro della strategia di sviluppo dell’Azienda di fronte al ridursi del ruolo dei media generalisti tradizionali.



Dopo nemmeno tre anni il progetto si ferma, il corpo redazionale viene diviso tra più testate, assistiamo a un’inversione di rotta inspiegabile. I sacrifici compiuti dalla redazione in questi ultimi tre anni non sono stati riconosciuti. E oggi i giornalisti si ritrovano a dover far fronte, a ranghi ridotti, alla stessa mole di lavoro già giudicata insostenibile dalla stessa azienda. Una redazione indebolita per il trasferimento di colleghi su altre testate, e dalla mancata conferma – a dispetto delle ripetute promesse aziendali - di contratti a tempo determinato inseriti strutturalmente nell’organizzazione produttiva.



L’assemblea di NewsMediaset esprime deciso apprezzamento per il lavoro dei due nuovi Direttori, Rosanna Ragusa e Alessandro Banfi, che nei pochi giorni trascorsi dal loro insediamento hanno dimostrato di saper individuare le criticità e sciogliere nodi organizzativi importanti, anche attraverso i primi interventi di carattere editoriale anticipati oggi. Resta tuttavia inaccettabile che l’Azienda si rifiuti di proseguire il confronto, trincerandosi dietro i Direttori.



L’Assemblea conferma la pienezza del mandato dell’attuale CdR cui chiede di proseguire comunque il confronto in ogni sede possibile. I documenti approvati in questi mesi sono chiari e univoci. I giornalisti di NewsMediaset si asterranno dal lavoro dalle 5.30 di lunedì alle 01.00 di martedì. La realizzazione di servizi oltre la mole normale da parte delle testate alimentate dalla produzione di servizi di NewsMediaset sarà considerata sostituzione di personale in sciopero. Sulle piattaforme internet, media video, mobile saranno garantiti tre aggiornamenti come previsto dal protocollo aziendale sulle relazioni sindacali.



Sul canale Tgcom24 saranno garantiti tre notiziari senza macchie e servizi di durata ridotta a non più di otto minuti nell’orario delle edizioni principali, condotti da colleghi individuati congiuntamente dal CdR e dalla Direzione. Il CdR garantirà una presenza per eventuali aggiornamenti.