La donna è stata raggirata da un tedesco di Monaco di Baviera che le ha raccontato di essere in gravi difficoltà economiche e le ha chiesto una cospicua somma di denaro. In realtà l’uomo non aveva nessun tipo di problema economico, ma anzi aveva un regolare lavoro in un’azienda di Monaco e una moglie e due figli.

La verità è emersa perché l’anziana, preoccupata per la sorte della sua “anima gemella”, ha avvertito la polizia che a sua volta si è messa in contatto con le autorità tedesche. L’uomo è stato segnalato per tentata truffa in Germania dove dovrà rispondere di “procurato allarme”.