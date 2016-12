foto Ansa

- Decine di ragazzi hanno dato vita a una fiaccolata per le vie di Roma per ricordare il quindicenne che si è tolto la vita dopo essere stato a lungo deriso e insultato dai compagni di scuola. Ad aprire il corteo un grande striscione: "No omotransfobia". La manifestazione si è conclusa all'esterno del liceo Cavour, la scuola che frequentava il giovane, dove sono stati accesi lumini e candele.