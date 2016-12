foto LaPresse

15:12

- Il generale Nicolò Pollari, ex capo del servizio segreto militare, è indagato in un'inchiesta a Napoli su rapporti tra ufficiali della Gdf e un immobiliarista napoletano. Nei suoi confronti la guardia di finanza ha eseguito un decreto di perquisizione firmato dal pm Henry John Woodcock. Per Pollari l'ipotesi di reato è corruzione.