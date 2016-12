Lo studio è stato condotto su un campione di 16.751 utenti, contattati da tre servizi centrali del capoluogo lombardo - Sai (Servizio accoglienza immigrati), Sam (Servizio accoglienza milanese), Siloe (servizi integrati lavoro, orientamento, educazione) - e dai 59 centri di ascolto scelti a rappresentare i 324 centri diffusi nel territorio della diocesi. Tre quarti delle persone incontrate sono in età lavorativa e due terzi sono donne. Nel 2011 gli utenti che hanno bussato a un centro Caritas sono aumentati del 6% rispetto al 2008. I cosiddetti poveri cronici, coloro cioè che chiedono assistenza per almeno due anni consecutivi, invece, sono cresciuti di quasi quattro volte negli ultimi dieci anni. Dall’analisi dei dati emerge che, se nei primi anni i centri e servizi Caritas incontravano soprattutto utenti nuovi, in seguito è cresciuto l’afflusso di persone già conosciute. Nel 2010, per esempio, il numero di vecchi assistiti è aumentato del 20 per cento circa.



Il lavoro

La mancanza di lavoro è la prima causa di povertà. Hanno dichiarato di avere bisogno di una occupazione gli stranieri comunitari (74,2 per cento), quelli con regolare permesso di soggiorno (67,9 per cento) e quelli irregolari (58,2 per cento). In coda gli italiani (46,6 per cento).



Il reddito

La seconda causa di sopraggiunta indigenza è il reddito insufficiente. Rispetto alla mancanza totale di lavoro, le percentuali in questo caso si ribaltano. I primi sono gli italiani (54,5 per cento), poi gli extracomunitari con permesso di soggiorno (46,9 per cento).

“A causa della crisi ci troviamo di fronte a un aumento dei bisogni e a una drastica riduzione di risorse. Dentro questa tenaglia stanno per essere stritolati i diritti di cittadinanza di una consistente fascia di popolazione - ha commentato il direttore di Caritas Ambrosiana, don Roberto Davanzo - ci rincuora però vedere che sul territorio, dentro le nostre comunità stanno già nascendo proposte di aiuto e sostegno incentrate sulla gratuità e la solidarietà”.