Ancora piogge oggi al Sud, bello al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni 10:13 - La perturbazione numero 5 di novembre, ribattezzata "Minerva", porta oggi sull'Italia piogge sparse soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud mentre domani, prima di abbandonare la nostra Penisola, spingerà le ultime precipitazioni soltanto sulle regioni meridionali. Giovedì e venerdì ci saranno nuvole ma con poche piogge, perché l’Italia verrà soltanto lambita da una nuova perturbazione. - La perturbazione numero 5 di novembre, ribattezzata "Minerva", porta oggi sull'Italia piogge sparse soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud mentre domani, prima di abbandonare la nostra Penisola, spingerà le ultime precipitazioni soltanto sulle regioni meridionali. Giovedì e venerdì ci saranno nuvole ma con poche piogge, perché l’Italia verrà soltanto lambita da una nuova perturbazione.

Intanto l’alta pressione tornerà a occupare parzialmente il nostro Paese. Nel fine settimana si prevedono invece piogge su gran parte del Centronord, che sarà raggiunto da una nuova perturbazione.



Oggi nuvole al Centrosud, bello al Nord

Oggi si prevedono nuvole al Centrosud, su Emilia e Romagna, mentre prevarrà il bel tempo sul resto del Nord. Nel corso della giornata piogge sparse bagneranno regioni centrali adriatiche, basso Lazio, Sud e Isole, e avranno localmente anche carattere di rovescio soprattutto fra Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature massime in leggero aumento al Nord e comunque in generale nella norma o poco al di sopra. Venti moderati, per lo più per dai quadranti settentrionali, al Centrosud e sulle Isole.



Domani ancora bel tempo al Nord

Domani bel tempo in gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche pioggia residua su Puglia, Basilicata, versante ionico della Calabria e Sicilia Settentrionale. Temperature minime in calo al Nord; massime in leggero rialzo al Centrosud.



Intanto la perturbazione responsabile del maltempo di questi giorni al Centrosud si allontanerà lentamente dalla nostra Penisola, ostacolata nel suo spostamento verso i Balcani da un "Anticiclone di blocco", ossia da un muro di alta pressione posizionato sull’Europa orientale che impedisce alla perturbazione stessa di scivolare via.



Temeprature nella norma

La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature per lo più nella norma, in alcuni casi lievemente al di sopra. Ecco i valori registrati in alcune città italiane nelle primissime ore di martedì 20 novembre: 6 gradi a Bergamo, 13 a Genova, 6 a Milano, 3 a Torino, 9 a Bologna, 7 a Bolzano, 12 a Trieste, 8 a Venezia, 10 ad Ancona, 13 a Firenze, 12 a Pescara, 12 a Roma, 14 a Bari, 15 a Napoli, 15 a Palermo, 13 a Cagliari.



Nelle ore centrali di oggi le temperature si attesteranno su valori normali per il periodo, soprattutto al Centrosud. Pochi gradi in più rispetto alle medie sulle regioni settentrionali. Ecco le temperature massime previste in alcune città italiane per oggi: 13 gradi a Brescia, 17 a Genova, 15 a Milano, 14 a Bologna, 15 a Treviso, 14 a Verona, 17 a Firenze, 13 a Perugia, 16 a Roma, 18 a Brindisi, 18 a Napoli, 23 a Catania, 19 a Cagliari.