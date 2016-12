foto LaPresse

- Festeggia un goal mostrando una maglietta con una scritta in difesa di Antonio Speziale, l'ultrà condannato in via definitiva per l'omicidio del poliziotto Filippo Raciti durante alcuni scontri allo stadio del 2 febbraio 2007 a Catania. L'autore del gesto è Pietro Arcidiacono, calciatore 24enne della Nuova Cosenza che ha voluto così difendere l'innocenza di Speziale. Per questo il questore di Catanzaro Guido Marino ha emesso nei confronti del ragazzo un Daspo, provvedimento che gli impedirà di tornare a giocare per i prossimi tre anni.