foto LaPresse

18:52

- Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, in seguito alle incessanti polemiche per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, chiede più controlli e maggiore severità. "Occorrerà fare norme più rigorose per chi nei cortei più volte crea disordini". "Un po' come ci sono per gli stadi - spiega -, tipo il Daspo per i manifestanti". Sui tempi di attuazione, però frena: "Non so se sarà possibile varare le misure in questa legislatura".