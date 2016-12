foto Ansa

- I pm che seguono l'inchiesta sul sequestro lampo di Giuseppe Spinelli, ragioniere di Silvio Berlusconi, non escludono il pagamento di un riscatto, avvenuto dopo la liberazione dell'uomo e della moglie. In una telefonata fra i rapitori, intercettata, si parla infatti di come trasportare in Svizzera un'ingente cifra (8 milioni di euro). Per il gip la somma potrebbe essere sia riconducibile al sequestro sia ad altri affari illeciti.