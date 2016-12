foto Ansa

14:47

- I rapitori che sequestrarono il ragionier Giuseppe Spinelli gli offrirono un cd contenente un filmato in cui sarebbe stato ripreso il presidente della Camera, Gianfranco Fini, a colloquio con i giudici del lodo Mondadori. Lo ha confermato lo stesso Spinelli, sentito dai pm. Nelle immagini, ha spiegato il ragioniere, Fini avrebbe chiesto aiuto "per mettere in difficoltà Berlusconi". Il cd, tuttavia, non è stato trovato dagli inquirenti.