Minerva è arrivata: nuove piogge al Centrosud

- Inizio di settimana caratterizzato da maltempo in gran parte del Paese a causa della perturbazione numero 5 di novembre, ribattezzata da alcune agenzie di stampa “Minerva”, proveniente dalla Spagna e accompagnata da umidi venti di Scirocco.- Oggi infatti nuvole ovunque e piogge in molte regioni tra il Nordest e il Centrosud, il maltempo dunque risparmierà solo Alpi e Nordovest.- Martedì ancora piogge sulle regioni del medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole.- Mercoledì ultime piogge all’estremo Sud prima di una tregua di un paio di giorni in cui avremo giornate variabili e con pochi fenomeni di rilievo.Le temperature continuano ad attestarsi per lo più nella norma stagionale, qualche gelata soltanto nei fondovalle alpini.

PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2012)

Oggi resiste un po’ di sole al Nordovest specie sulle Alpi, nuvoloso o molto nuvoloso invece nel resto dell’Italia. La giornata sarà piovosa in molte regioni: piogge o rovesci sparsi interesseranno l’Emilia Romagna, le regioni centrali adriatiche, le coste tra la bassa Toscana e il Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna nord-orientale. Al mattino da segnalare qualche pioggia anche nel Nordest e in Basilicata. Temperature pomeridiane senza notevoli variazioni e sostanzialmente nella norma. Ventoso per venti meridionali su Mar Ionio, Puglia, Mar Adriatico; un po’ ventoso per venti settentrionali anche tra Liguria e Toscana.

LE PIOGGE PIU’ INTENSE DI OGGI

La perturbazione numero 5 di novembre oggi farà piovere in gran parte del Paese eccetto il settore di Nordovest. Le precipitazioni potranno essere anche di forte intensità in Puglia, Basilicata, Calabria e nella zona compresa tra Romagna e Marche e localmente anche su Sicilia, Sardegna e coste tirreniche. Per il resto si tratterà di piogge per lo più deboli.

“ANTICICLONE DI BLOCCO”

Questa perturbazione si allontanerà lentamente dalla nostra Penisola perché ostacolata nel suo spostamento verso i Balcani da un “Anticiclone di blocco”, un muro di alta pressione posizionato sull’Europa orientale.

MASSIMA ATTENZIONE NELLE ZONE COLPITE DAI NUBIFRAGI DEI GIORNI SCORSI

Alta l’attenzione al Sud e in Sicilia dove,alle piogge già cadute nei giorni scorsi, si aggiungeranno nuovi e notevoli quantitativi di precipitazione fra oggi e domani.

PERCHE’ PERTURBAZIONI COSI’ INTENSE? TUTTA “COLPA” DELLE ACQUE DEL MEDITERRANEO PIU’ CALDE RISPETTO ALLA NORMA

Le temperature delle acque del Mar Mediterraneo si mantengono ancora piuttosto elevate e favoriscono l'accumulo di energia che contribuisce a rafforzare le perturbazioni del nostro Paese. In particolare, il basso Tirreno, il medio Adriatico e lo Ionio risultano di 1-2 gradi più caldi rispetto alla norma; si arriva a un’anomalia positiva di addirittura 2-3 gradi sul Mediterraneo centro-orientale.

OGGI SCUOLE CHIUSE A CAPALBIO (GR) A CAUSA DEL MALTEMPO

A causa del maltempo oggi le scuole a Capalbio, nel grossetano, rimarranno chiuse. La decisione è stata presa dal sindaco Luigi Bellumori dopo l'allerta maltempo diramato dalla Sala regionale della Protezione civile della Toscana: allerta per criticità elevata che durerà fino alle ore 18 odierne. Il sindaco ha invitato i suoi cittadini alla massima attenzione e a evitare, nel limite del possibile, gli spostamenti in auto.

TEMPERATURE GENERALMENTE ENTRO LE MEDIE STAGIONALI

# SIA LE MINIME

Anche la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature per lo più nella norma. Ecco i valori registrati in alcune città italiane nelle primissime ore di questo lunedì 19 novembre:

6 gradi a Bergamo,

9 gradi a Genova,

6 gradi a Milano,

1 grado a Torino,

9 gradi a Bologna,

5 grado a Bolzano,

10 gradi a Trieste,

6 gradi a Venezia,

7 gradi a Verona,

8 gradi a Firenze,

13 gradi a Roma,

14 gradi a Bari,

15 gradi a Palermo.

In questo quadro di valori generalmente compresi nelle medie del periodo spiccano le temperature minime di Pescara (12 gradi, anomalia di +5 gradi), Napoli (15 gradi, anomalia di + 6 gradi), Messina (17 gradi, anomalia di + 7 gradi).

# SIA LE MASSIME

Nelle ore centrali di oggi le temperature si attesteranno su valori normali per il periodo. Vediamo le massime previste per questo lunedì 19 novembre in alcune città italiane:

10 gradi a Brescia,

16 gradi a Genova,

10 gradi a Milano,

11 gradi a Torino,

11 gradi a Bologna,

15 gradi a Trieste,

12 gradi a Venezia,

15 gradi a Firenze,

17 gradi a Roma,

16 gradi a Bari,

19 gradi a Napoli,

18 gradi a Catania,

20 gradi a Palermo,

19 gradi a Cagliari.

METEO CALCIO

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE Ore 20.45 Roma-Torino. A Roma cielo coperto e 17 gradi