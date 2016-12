Furto rame, problemi alla circolazione dei treni: stop collegamenti con l'aeroporto di Fiumicino

foto LaPresse Correlati Rame rubato: un business redditizio 11:28 - Un ingente furto di trecce di rame tra Roma Ostiense e Ponte Galeria sta causando gravi problemi alla circolazione ferroviaria del nodo di Roma. Lo rende noto Rfi. Al momento sono sospesi i collegamenti con l'aeroporto di Fiumicino - sostituiti da navette - e ci sono ritardi sulla linea Civitavecchia-Roma. - Un ingente furto di trecce di rame tra Roma Ostiense e Ponte Galeria sta causando gravi problemi alla circolazione ferroviaria del nodo di Roma. Lo rende noto Rfi. Al momento sono sospesi i collegamenti con l'aeroporto di Fiumicino - sostituiti da navette - e ci sono ritardi sulla linea Civitavecchia-Roma.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione. Le linee interessate dallo stop sono il Leonardo Express e la linea FR1 per l'aeroporto di Fiumicino e la linea FR5 Civitavecchia-Roma nel tratto Maccarese-Roma. Il Leonardo Express - secondo quanto riferito - è completamente sostituito da bus da Roma Termini a Fiumicino Aeroporto. La FR1 è sostituita da navette da Roma Ostiense all'aeroporto. La FR5 sta subendo ritardi dalla stazione di Maccarese a Roma Termini.



Trovati a rubare rame, due arresti

Arrestati due romani di 24 e 74 anni mentre stavano rubando cavi elettrici in rame nella stazione ferroviaria di via Noale, in zona Settecamini a Roma. Un carabiniere notato i due malfattori all'opera e immediatamente è intervenuto, chiedendo l'ausilio del 112. I ladri hanno cercato di scappare a bordo di una vettura. Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti fino a quando il militare li ha raggiunti e bloccati, grazie all'intervento della pattuglia di colleghi. Recuperati 400 kg di cavi.