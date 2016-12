Quando Barbara D’Urso gli chiede perché non avesse detto che sulla nave c’erano i suoi cugini col furgone bianco Fikri risponde: ”Non mi hanno chiesto se qualcuno stesse viaggiando con me sulla macchina, e sulla macchina ero solo”. I carabinieri mi hanno messo sulla barca con un cappuccio in testa e solo quando eravamo a terra , altri carabinieri mi hanno detto che era per la ragazzina”.



Rispetto ai momenti trascorsi in caserma, Fikri ha raccontato alla D’Urso di essere stato “spogliato nudo e i carabinieri mi hanno detto che avevano picchiato il mio capo, che aveva detto che ero stato io”. E ha concluso: "Io non sono stato e non so niente della ragazzina”.