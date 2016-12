foto Tgcom24

14:35

- I lacrimogeni lanciati in via Arenula non provengono dal ministero della Giustizia. E' quanto emerso dai risultati della prima perizia condotta dai carabinieri del Racis. La perizia parla di un lacrimogeno esploso dall'esterno del ministero, che ha "impattato sulla cornice" di una finestra. "La gittata degli artifizi è dell'ordine di 100-150 metri, coincidente con la posizione della polizia che era all'altezza di Ponte Garibaldi", continua la perizia.