Arriva tardi a Ciampino, forza un varco per non perdere volo: muore dopo essere stato sedato

foto Ap/Lapresse 14:18 - Un ragazzo di 25 anni di nazionalità spagnola è morto allo scalo di Ciampino. Il giovane stava per perdere il suo volo Ryanair e per questo ha prima forzato un varco, poi di corsa ha raggiunto il velivolo ma quanto stava salendo sulla scaletta è stato colto da malore. Il turista è morto dopo che i medici gli hanno somministrato del sedativo: era in stato di agitazione e non voleva scendere dalla scaletta dell'aereo. - Un ragazzo di 25 anni di nazionalità spagnola è morto allo scalo di Ciampino. Il giovane stava per perdere il suo volo Ryanair e per questo ha prima forzato un varco, poi di corsa ha raggiunto il velivolo ma quanto stava salendo sulla scaletta è stato colto da malore. Il turista è morto dopo che i medici gli hanno somministrato del sedativo: era in stato di agitazione e non voleva scendere dalla scaletta dell'aereo.

Verso le 7 lo spagnolo, M.J.L., per non perdere l'aereo avrebbe forzato un varco di controllo e si sarebbe diretto in pista verso un velivolo in partenza per Bari, che stava imbarcando i passeggeri.



Il 25enne avrebbe tentato di salire a bordo dell'aereo ma, mentre si trovava sulla scaletta dell'aereo, è stato bloccato dal personale di volo perché non aveva la carta d'imbarco. Il giovane si è avvinghiato alla scaletta dell'aereo e non voleva più scendere, poi si è accasciato ed è morto.





Immediato l'intervento dei medici e delle forze dell'ordine. Sul luogo è giunto anche il Direttore della V Zona della Polizia di Frontiera.