Scontri Roma, Manganelli: "Voglio la verità"

In un'intervista a "la Repubblica", Manganelli spiega che "il rispetto democratico che meritiamo passa attraverso la nostra forza nell'isolare e sanzionare chi sbaglia". Quindi, "essere trasparenti e' il solo modo per ribadire che il poliziotto che fa il proprio dovere sara' invece tutelato in ogni sede. Dico di piu', nel momento in cui sanziono uno dei miei uomini per il suo comportamento intollerabile, ho la forza e assumo l'impegno di premiare chi tra i miei uomini, e sono la maggioranza, dimostra in piazza professionalita', cultura democratica e sensibilita'".Quanto alle immagini relative al lancio di lacrimogeni mostrate da Tgcom24 , Manganelli sottolinea che "anche il Dipartimento, come del resto il ministero di Grazia e Giustizia, ha avviato accertamenti per verificare con esattezza le modalita' con cui sono stati esplosi quei lacrimogeni. Per quelle che sono le informazioni che abbiamo raccolto al momento, posso sicuramente dire che nessun appartenente al Reparto Mobile ha avuto accesso al ministero e dunque e' da escludere che, qualora gli ordigni fossero stati lanciati dall'interno dell'edificio, questo sia avvenuto per mano di poliziotti in servizio di ordine pubblico"."Se al contrario, come il questore di Roma e' propenso a ritenere in questo momento, quelle tracce che si vedono nel video altro non mostrano che la parabola discendente di lacrimogeni esplosi dal piano stradale, si tratterebbe allora dell'esito di un normale lancio da parte del personale che in quel momento era impegnato a disperdere i manifestanti lungo via Arenula. Ma anche qui -conclude Manganelli - ci tengo a precisare che sono solo delle prime valutazioni che, evidentemente, andranno scrupolosamente verificate anche alla luce di un esame tecnico delle immagini".