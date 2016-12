Ancona, autobus finisce fuori strada: 44 feriti

foto Ansa Correlati Ancona, pullman fuoristrada: 44 feriti 15:32 - Quarantaquattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba lungo l'autostrada A14, all'altezza di Senigallia (Ancona): erano a bordo di un pullman che è uscito di strada e si è rovesciato nella scarpata. L'automezzo, di una ditta di Altamura, era partito da Cerignola (Foggia) e diretto a Torino. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, molti dimessi subito dopo. - Quarantaquattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba lungo l'autostrada A14, all'altezza di Senigallia (Ancona): erano a bordo di un pullman che è uscito di strada e si è rovesciato nella scarpata. L'automezzo, di una ditta di Altamura, era partito da Cerignola (Foggia) e diretto a Torino. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, molti dimessi subito dopo.

Il conducente è risultato negativo all'alcol e al drug test. Le condizioni dei feriti, che sono stati trasportati in ospedali della zona, non sono gravi.Forse un colpo di sonno o un guasto meccanico le cause dell'incidente.



A bordo c'erano 45 passeggeri, compresi una bambina di 4 anni e un ragazzino di 13. Tutti e 45 i passeggeri sono stati condotti per accertamenti negli ospedali di Senigallia (il tredicenne, trattenuto in osservazione, e un uomo con un braccio fratturato), Ancona (sei persone, di cui quattro fra i 20 e i 23 anni e un cinquantenne tutti già dimessi stamani, mentre in osservazione resta una signora di 70 anni), Fano e Pesaro.



Ieri notte l'autostrada era quasi deserta, e le condizioni meteo erano buone. Sarà la scatola nera del bus, recuperato dal canale e portato in un deposito, a fornire indicazioni utili a ricostruire le cause dell'accaduto.