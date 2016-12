Yara, ecco l'arresto di Fikri

foto Tgcom24 Correlati Yara, le foto dell'arresto di Fikri 15:07 - Il momento dell'arresto di Mohamed Fikry raccontato dalle immagini di un video amatoriale girato a bordo del traghetto "Berkane" della compagnia marocchina "Comanav" il 4 dicembre del 2010. L'imbarcazione è stata fermata poco dopo aver lasciato il porto di Genova e stava dirigendosi a Tangeri. - Il momento dell'arresto di Mohamed Fikry raccontato dalle immagini di un video amatoriale girato a bordo del traghetto "Berkane" della compagnia marocchina "Comanav" il 4 dicembre del 2010. L'imbarcazione è stata fermata poco dopo aver lasciato il porto di Genova e stava dirigendosi a Tangeri.

Il video mostra il manovale, accusato di aver ucciso Yara Gambirasio e di averne occultato il cadavere, nella stiva della nave, circondato dai carabinieri. Poco distante l'auto con cui l'uomo si era imbarcato.



Un'esclusiva firmata dal giornalista di NewsMediaset Enrico Fedocci che questa sera, in esclusiva per Quarto Grado, mostrerà per intero tutta la sequenza.



A bordo della Golf i militari dell'Arma troveranno, durante l'ispezione, solo effetti personali, telefonini ancora imballati, un forno a microonde e un ferro da stiro.