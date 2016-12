Nel video - secondo quanto riporta "La Repubblica" - dalla sede del ministero della Giustizia, in rapida successione vengono sparati due lacrimogeni sulla folla. Subito dopo un terzo".



Indagato un poliziotto: ha colpito un giovane al volto

La Procura ha identificato e iscritto nel registro degli indagati un poliziotto autore di alcuni eccessi durante il corteo del 14 novembre a Roma. L'agente è ritratto in video e foto mentre manganella sul volto un ragazzo in terra.



Il questore: "Non sono stati sparati sulla folla"

"I lacrimogeni dal ministero sono stati lanciati da agenti di polizia: sono stati sparati a 'parabola' non diretti sui manifestanti. La traiettoria è stata deviata perché hanno urtato sull'edificio". Così il questore di Roma, Fulvio Della Rocca, spiega quanto accaduto, dopo che il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha chiesto un'indagine ministeriale. "Vericherò se ci sono state responsabilità. Ma credo non ce ne siano state. In piazza c'erano molti ragazzini e abbiamo cercato di garantire la sicurezza".



"Noi aggrediti militarmente. Verifiche su eccessi dei singoli"

"Se ad un certo punto veniamo aggrediti militarmente è chiaro che dobbiamo reagire, perché siamo qui anche per questo: per tutelare la legge, questo è il nostro compito", continua il questore di Roma. "Se ci sono stati eccessi - aggiunge - agiremo e verificheremo di conseguenza. Accerteremo eventuali responsabilità dei singoli. Ma la gestione dell'ordine pubblico non ha avuto problemi".



Pm Roma indaga su eventuali eccessi polizia

Intanto la Procura di Roma indaga su eventuali eccessi di comportamento degli agenti di polizia nel corso degli scontri. Gli accertamenti riguardano anche il comportamento di alcuni manifestanti. Al vaglio degli inquirenti finiranno filmati e foto che ritraggono alcuni momenti del corteo durante le cariche e gli scontri sul Lungotevere. I reati che potrebbero, in via di ipotesi, configurarsi sono quelli di lesioni personali ed eccesso colposo legato alla forma di intervento.



Dopo le parole del questore, Severino riguarda il filmato

Il Guardasigilli Paola Severino, "anche a seguito delle dichiarazioni del Questore di Roma secondo il quale i lacrimogeni sarebbero stati sparati dalla Polizia di Stato e si sarebbero infranti sul palazzo del dicastero di Via Arenula", ha nuovamente esaminato il filmato di "Repubblica.it" sul lancio di lacrimogeni. Lo riferisce una nota del ministero.



Negli scontri feriti 16 agenti a Roma

Mercoledì, nel corso di una serie di manifestazioni nella giornata europea contro le politiche di austerity promossa dai sindacati, vi sono stati violenti disordini a Roma e in altre città italiane. Nella capitale si sono registrati gli episodi più violenti, con 16 feriti tra polizia e carabinieri.



Testimoni hanno visto manifestanti lanciare sassi e bottiglie, ma anche giovani manganellati dagli agenti e lanci di lacrimogeni. Le forze dell'ordine hanno anche usato i furgoni per disperdere i manifestanti. Gli episodi hanno provocato numerose reazioni politiche, tra chi ha espresso solidarietà ai manifestanti - soprattutto nell'opposizione di sinistra - e chi alle forze dell'ordine.