- Nell'udienza, fissata per il 13 dicembre, del processo Unipol sulla telefonata Fassino - Consorte, Silvio e Paolo Berlusconi renderanno dichiarazioni spontanee. Lo ha detto l'avvocato Piero Longo, che assiste sia il leader Pdl, accusato di rivelazione in segreto d'ufficio, sia il fratello, che risponde dello stesso reato e, in più, di ricettazione e millantato credito. La requisitoria finale del pm è prevista per il 20 dicembre.