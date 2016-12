- Grande preoccupazione al Consiglio d'Europa sul caso Sallusti. Il commissario per i Diritti umani dello stesso Consiglio, Nils Muiznieks, sta seguendo personalmente l'iter legislativo del disegno di legge e, rispondendo alle domande dei cronisti, ha criticato fortemente la legislazione attuale del nostro Paese al riguardo. Ha infatti detto che mantenere il carcere per i giornalisti sarebbe "un grave passo indietro" per l'Italia e non solo.

Secondo questi standard, ha ricordato Muiznieks, i giornalisti ''non devono andare in carcere per le notizie date, e la diffamazione dovrebbe essere sanzionata solo attraverso misure proporzionate previste nel codice civile''.

''Malauguratamente adesso sembra che la nuova legge mantenga in vigore la possibilita' della prigione per i giornalisti'', ha detto il commissario che ha parlato di ''grave passo indietro per l'Italia'' osservando che questo ''invierebbe un messaggio negativo ad altri paesi europei in cui la liberta' dei media e' seriamente minacciata''.