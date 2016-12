E così è iniziata un'indagine, con l'acquisizione di informazioni e monitoraggio del sistema di smistamento e consegna della corrispondenza. Risultava tutto in regola, quindi l'attenzione degli investigatori si è soffermata sull'ultimo anello della catena, il postino del paese. I Carabinieri hanno cominciato ad osservarne gli spostamenti e hanno notato che l'uomo, dopo aver prelevato ingenti quantità di posta dall'ufficio di Rocca di Neto, tornava a casa dove rimaneva per lunghe ore, per poi uscirvi senza i plichi postali.

Da qui la decisione di effettuare una perquisizione: nell’appartamento gli investigatori hanno trovato più di due tonnellate di posta, nascosta nel box cantina e in garage. L’uomo, un giovane nato al Nord ma residente in paese, è stato denunciato in stato di libertà per peculato, interruzione di pubblico servizio, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle Poste e sostituzione di persona. Tra i vari pacchi ve ne erano diversi con lettere già aperte, per cui si è aggiunta anche l'accusa di rivelazione di contenuto di corrispondenza.

La direzione delle Poste Italiane ha garantito un’importante collaborazione nel cercare di smaltire, nel giro di pochi giorni, lo smistamento di tutta la posta arretrata: alcuni dipendenti in questi giorni affiancheranno i militari in qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, per catalogare le migliaia di lettere da restituire.