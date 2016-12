Camusso: austerity strangola lavoro

11:57 - Da Terni, per lo sciopero contro le politiche economiche del governo, Susanna Camusso avverte: "L'austerità sta strangolando il lavoro, impoverendo il Paese, non determinando un futuro". La leader Cgil denuncia il governo che "esegue pedissequamente una linea di austerità che determinando una profondissima recessione toglie qualunque speranza al lavoro". Poi, sulla scelta di Cisl e Uil di non scioperare: "Non bisogna scappare dalle piazze".