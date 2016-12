- Matteo Biggi e…Matteo Biggi. Stesso nome, stesso cognome, stessa professione e stessa età: 30 anni. E inoltre stessa città, Genova, e stessa donna,, la sorella dell'assassino, amata da entrambi. Per anni hanno lavorato uno accanto all’altro sulle banchine del porto del capoluogo ligure, per la stessa società portuale. Ma i due ragazzi erano molto diversi, come il giorno e la notte: uno era solare, con tante passioni e tanta voglia di vivere, l’altro, invece, era vittima dellae della solitudine.

Le loro vite sono andate avanti in parallelo, quasi senza toccarsi, fino a lunedì scorso, quando una foto scattata in discoteca che ritraeva Virginia abbracciata all’amico, ha scatenato la furia del fratello della ragazza. La tragedia si è consumata in un attimo, nella palestra della Culmv a San Benigno.Una pugnalata al petto, letale, inferta al rivale e alter ego; il tutto davanti a tre testimoni, tra cui anche il padre dell’omicida, attonito, disperato.

La Procura ora potrebbe acquisire quella foto, un elemento che dà credito all’ipotesi che sia stata la gelosia, sentimento trasfigurato da uno stato depressivo conclamato, il movente del delitto. Domani di fronte al giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini si terrà l’interrogatorio di convalida, ma difficilmente arriveranno risposte precise. L’assassino, detenuto nel carcere di Marassi, “straparla”, dice chi lo ha visitato. È improbabile dunque che sia in grado di fornire un resoconto lucido di quanto avvenuto. Quasi sicuramente inoltre il suo avvocato farà richiesta di una perizia psichiatrica che stabilisca se Matteo è in grado di intendere e di volere e quindi imputabile.