I medici gli fanno una trasfusione, lui li denuncia

- Una trasfusione salvavita potrebbe costare il carcere per violenza privata e trattamento non voluto a due medici dell’ospedale Maria Vittoria di Torino. A presentare denuncia, è stato un testimone di Geova che vive nel Verbano vittima di un incidente sul lavoro in cui ha perso la mano destro.

I Testimoni di Geova non accettano la trasfusione di sangue come metodo terapeutico. Per questo l’uomo ha denunciato i medici. La perizia di parte dei pm, però, ha messo in evidenza come il trattamento fosse necessario per la sopravvivenza del paziente.

Questo non ha convinto l’uomo che, contro il parere dei suoi avvocati, ha presentato denuncia. Il Gup si è riservato di decidere. Da quanto ricostruito dalla perizia, i medici avevano chiesto l’autorizzazione a procedere al magistrato di turno.