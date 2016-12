Il maltempo concede una tregua su tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Le foto

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:11 - Dopo l'intensa ondata di abbondanti precipitazioni che ha interessato soprattutto le regioni del Centronord, ci aspettano giorni di tempo più sereno grazie al rinforzo dell'alta pressione che da oggi favorirà un miglioramento meteorologico: dal pomeriggio non si prevedono piogge di rilievo, mentre domani qualche rovescio o temporale interesserà le due Isole maggiori e giovedì anche il Sud, fino a lambire il Lazio e l’Abruzzo. - Dopo l'intensa ondata di abbondanti precipitazioni che ha interessato soprattutto le regioni del Centronord, ci aspettano giorni di tempo più sereno grazie al rinforzo dell'alta pressione che da oggi favorirà un miglioramento meteorologico: dal pomeriggio non si prevedono piogge di rilievo, mentre domani qualche rovescio o temporale interesserà le due Isole maggiori e giovedì anche il Sud, fino a lambire il Lazio e l’Abruzzo.

La perturbazione numero 3 di novembre, ribattezzata "la tempesta di San Martino", ha causato allagamenti e nubifragi in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. In particolare nella provincia di Viterbo, ad Acquapendente, sono cadute piogge con accumuli fino a 300 millimetri. Tra le località più colpite ci sono Montalto di Castro, sempre nel Viterbese, Grosseto e Città della Pieve, in provincia di Perugia. Accumuli record anche a Castiglione della Pescaia, dove sono caduti 163 millimetri di pioggia, 122 a Chianciano Terme (Siena) e 145 a San Lorenzo Nuovo (Viterbo).



Piogge record a nord-est

Precipitazioni molto abbondanti sono state registrate sull'alta pianura veneto-friulana e sulle zone montuose anche a causa dell'effetto Stau. Le masse di aria umida, spinte dai forti venti di scirocco, che soffiano dall'Adriatico verso le Venezie, raggiunti i rilievi si sollevano dando luogo alla condensazione dell'umidità contenuta in pioggia che così cade abbondante proprio a ridosso dei rilievi. In più le temperature miti hanno innalzato la quota delle nevicate, ben oltre i 2000 metri: in questo modo la pioggia che cade fino a quota di media montagna si riversa immediatamente nei corsi d'acqua contribuendo a ingrossarli.



Oggi bello al sud, nuvole nel resto del Paese

Oggi prevalenza di tempo bello al sud e in Sicilia, ma con la presenza di nuvole al mattino, che nel pomeriggio insisteranno solo sui versanti ionici; per lo più soleggiato anche sulle Alpi e nel Ponente Ligure. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese con le ultime piogge in mattinata in Toscana, Umbria e Marche e qualche debole pioggia nel pomeriggio tra Emilia Romagna e Marche Temperature massime in lieve aumento al Centronord, con clima mite in tutta Italia. Ventoso in Sardegna e Sicilia per intensi venti di Scirocco, con raffiche fino a 60-75 chilometri orari, mari agitati intorno alle isole e onde fino a 3-4 metri di altezza.



Clima mite grazie allo scirocco

Il clima continua a essere mite sull’Italia, con temperature minime elevate: 9 gradi a Bergamo, 15 a Imperia, 11 a Venezia, 13 ad Ancona, 17 a Brindisi, 18 a Crotone e addirittura 19 a Reggio Calabria.



Anche le massime sopra le medie stagionali: 15 gradi a Milano, 16 a Treviso, 17 a Trieste, 18 a Perugia e Genova, 20 a Pescara, 23 a Napoli e Palermo, 24 a Trapani. Lo scirocco continua a trascinare sull’Italia l’aria calda dell’Africa. Ancora oggi le raffiche al centrosud, soprattutto sul Tirreno e sullo Ionio, arriveranno fino a 50/60 chilometri orari. Lo scirocco andrà attenuandosi, ma nei prossimi giorni non ci saranno variazioni significative nelle temperature.



Previsto tempo instabile sulle isole

Tra mercoledì e giovedì il vortice di bassa pressione generato dalla perturbazione numero 3 porterà piogge, localmente anche forti, in Sardegna, Sicilia e zone ioniche. Il tempo si manterrà per lo più discreto sul resto dell’Italia, soprattutto al nord, in Toscana, Umbria e Lazio.