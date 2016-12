foto Ap/Lapresse

06:53

- L'emergenza maltempo che ha colpito ieri vaste zone della Toscana non è finita. Per questa mattina è prevista una nuova ondata di piena a Grosseto e alle 8 si riunirà nuovamente l'unità di crisi, mentre ad Albinia si continuano a cercare tre persone che da ieri non danno notizie di sé.