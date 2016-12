22:42 Toscana, ancora allerta meteo per le prossime ore

La situazione dell'Ombrone e dei torrenti è al momento stazionaria e costantemente sotto controllo. Permane, comunque, l'allerta meteo di livello elevato fino a mezzanotte, moderato durante la notte.

22:37 Roma, attesa per la piena del Tevere

Il Tevere resta sempre sorvegliato speciale, in attesa per domani quella che gli esperti chiamano l'onda morbida, ovvero controllata: all'idrometro di Ripetta il livello del fiume arriverà fino a 12 metri.

20:22 Roma, si stacca altro barcone

Un altro barcone ha staccato gli ormeggi e si trova attualmente all'altezza di Ponte Milvio. Sta procedendo verso la foce. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno tentando di ancorarlo. L'altro barcone che si era in precedenza staccato, e che è stato ancorato, è attualmente diviso in due tronconi.

19:47 Roma, rompe gli ormeggi barcone sul Tevere

A causa del maltempo e del rigonfiamento del Tevere ha rotto gli ormeggi il barcone del Circolo canottieri Aniene, situato lungotevere olimpionici a Roma. Il barcone ha già passato Ponte Milvio e Ponte Duca D'Aosta. I sommozzatori sono al lavoro insieme agli uomini del Soccorso alpino fluviale per cercare di fermare l'enorme chiatta.

18:47 Morti a Grosseto, uno dei tre asfissiato dal fango

Uno dei tre dipendenti dell'Enel morti nell'auto precipitata nel crollo del ponte sul fiume Albegna ieri sera non è morto subito ma, rimasto imprigionato nell'abitacolo, è stato asfissiato dal fango trascinato dalla piena. E' quanto emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Grosseto

17:03 Disagi sulle strade in Umbria

Disagi diffusi lungo le principali strade a scorrimento veloce umbre per i danni causati dal maltempo: la chiusura dell'autostrada A1 fa riversare il traffico sul raccordo Perugia-Bettolle, sulla Terni-Orte e sulla E45. La polizia stradale segnala code soprattutto a Orte, dove nonostante la riapertura delle due carreggiate in direzione sud, oltre 10 chilometri di fila sono sgenalati al casello per l'immissione in autostrada. Code anche sulla E45 nella zona di Todi per un restringimento di corsia.

16:14 Morti Grosseto, strada chiusa dalla notte prima

La strada che transita sul ponte del fiume Albegna sul quale sono morti i tre dipendenti dell'Enel "era chiusa, come molte altre delle strade intorno, fin dalla notte precedente". Lo ha detto Massimo Luschi, direttore dell'ufficio lavori pubblici della Provincia di Grosseto e dirigente della protezione civile.

16:11 Pisa, cessata l'allerta per l'Arno

E' attesa in queste ore nel Pisano l'ondata di piena nell'Arno, ma la portata d'acqua del fiume non preoccupa gli addetti ai lavori. Intorno alle 16 la piena è trasnitata da Montopoli Valdarno e da Pontedera, due ore dopo sarà nel centro di Pisa, ma in tutti i casi, secondo una nota della Provincia di Pisa, sarà "di proporzioni che rientrano in un quadro di normale sorveglianza e non saranno dunque installate le dighe a Panconcelli".

14:34 Lazio, riaperta l'Aurelia

Mentre i tecnici e le squadre di emergenza dell'Anas sono ininterrottamente al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza sulle strade danneggiate dalle piogge e dalle inondazioni, riapre nel Lazio la statale Aurelia a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, con transito consentito solo in corsia di sorpasso dal km 109 al km 111. Il tratto era stato chiuso per un allagamento.

14:06 Treni fermi sulla Roma-Pisa

Ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica Roma-Pisa. I treni a lunga percorrenza vengono deviati via Firenze-Pisa utilizzando la linea di dorsale Roma-Firenze, rimasta aperta nonostante il maltempo.

13:04 Grosseto, i nomi delle tre vittime

I tre dipendenti Enel morti nel crollo del ponte nel Grossetano sono: Paolo Bardelloni, 59 anni, coniugato, residente a Grosseto; Antonella Vanni, 48 anni, coniugata, residente a Larderello; Maurizio Stella 47 anni coniugato, residente a Follonica. Lo ha reso noto Enel confermando che "le tre vittime del tragico incidente stavano tornando a casa da una riunione di lavoro a Roma".

12:25 Le tre vittime tornavano a casa da Roma

Tornavano a casa dopo essere stati a Roma per un corso i tre dipendenti dell'Enel morti nel Grossetano: l'auto su cui viaggiavano è precipitata in una voragine apertasi alla fine del ponte sull'Albegna crollato. I tre sono tutti dipendenti dell'impianto geotermico dell'Enel Green Power di Larderello, in provincia di Pisa.

12:06 Il cordoglio di Napolitano e Schifani

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo l'evolversi della situazione ed esprime la propria solidarietà alle comunità coinvolte, oltre alla sua commossa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime. Cordoglio anche del presidente del Senato, Renato Schifani, che esprime la sua sincera vicinanza alle famiglie delle vittime della tragica ondata di maltempo.

11:46 Due uomini e una donna le vittime: erano impiegati Enel

I tre dipendenti Enel morti per il crollo del ponte in Maremma sono due uomini e una donna. Non erano operai ma impiegati e stavano rientrando a casa al termine del loro lavoro quando sono stati travolti dalle acque, precipitando con l'auto su cui viaggiavano. Sulla tragica fatalità sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Grosseto.

11:32 Niente sciopero Cgil nelle zone colpite

La segreteria confederale della Cgil, in accordo con la segreteria regionale della Toscana e con quella dell'Umbria, a seguito della grave situazione che si e' determinata con il maltempo di queste ore nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena e Orvieto ha deciso di esonerare tutte quelle zone dallo sciopero generale indetto per domani, 14 novembre, in concomitanza con la giornata europea di mobilitazione contro le politiche di austerità.

Ultimo aggiornamento 22:42