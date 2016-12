foto Ansa

- Un uomo di 24 anni è stato arrestato all'aeroporto londinese di Heathrow mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in Siria. Secondo quanto riferito da Scotland Yard, il 24enne è sospettato di aver progettato e commissionato attività terroristiche a Damasco. L'uomo è stato preso in consegna dall'antiterrorismo inglese ed è stato portato in un commissariato di polizia a sud di Londra.