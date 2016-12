foto Ansa

17:23

- Marco Tronchetti Provera sarà processato per il reato di ricettazione dalla settima sezione penale del tribunale di Milano. La prima udienza è stata fissata per il 18 febbraio. L'accusa, nei confronti del presidente Pirelli, all'epoca dei fatti alla guida di Telecom Italia, rientra in uno dei filoni di inchiesta sui presunti dossier illegali confezionati dalla security del gruppo di telecomunicazioni.