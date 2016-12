foto Ansa

12:54

- Una donna di 73 anni, di Orbetello, è stata investita da un'onda d'acqua mentre era in auto. Soccorsa dal 118, è stata trasferita all'ospedale Misericordia di Grosseto, dove è ricoverata in gravissime condizioni. La Provincia segnala poi che alcune persone sono salite sui tetti delle loro case per sfuggire all'avanzata dell'acqua: tre sono ad Albinia, una nell'area tra Albinia e Marsiliana.