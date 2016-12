Le violente precipitazioni di queste ore stanno creando gravi disagi soprattutto in provincia di Grosseto e in Umbria dove, tra allagamenti e smottamenti, molte case sono rimaste isolate e alcune famiglie sono state evacuate. In provincia di Perugia la pioggia cade senza interruzione da ieri mattina e alcune strade sono state interrotte dopo l'esondazione di torrenti. Campi e strade allagati e case isolate si segnalano nel Grossetano.

01:14 Grosseto, crolla ponte su fiume Albegna

E' crollato il ponte sul fiume Albegna in località Marsiliana, sulla strada provinciale 94, nel comune di Manciano (Grosseto), già chiusa al traffico. Lo si legge in una nota del Centro di coordinamento soccorsi, presieduto dal prefetto Marco Valentini. Al momento sono in corso accertamenti per verificare se, nel crollo, siano state coinvolte persone.

00:37 Grosseto, piena dell'Ombrone prevista martedì mattina

E' previsto per le prime ore della mattinata l'arrivo dell'ondata di piena del fiume Ombrone a Grosseto. Una nuova riunione dell'unità di crisi della protezione civile è stata fissata per le 8. Rivisto il piano di evacuazione dell'ospedale Misericordia, mentre, nella zona più vicina al fiume, alcune famiglie che abitano ai piani più bassi si sarebbero fatte ospitare da parenti e amici.

00:07 Ad Albinia si cercano tre persone

Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando almeno tre persone, nella zona di Albinia, nel comune di Orbetello (Grosseto), che da oggi non hanno dato notizie. Secondo fonti dei soccorritori, però, non possono ancora essere considerati dispersi perché magari, si trovano in zone isolate non ancora raggiunte dai soccorsi e impossibilitate a mettersi in contatto con parenti o con i soccorritori.

21:25 Strade e scuole chiuse nel Senese

Resteranno chiuse domani le scuole nei comuni senesi di Abbadia San Salvatore, Radicofani, Chianciano Terme, Chiusi e Montepulciano, dove le strade sono parzialmente allagate dalla pioggia. Evacuate alcune abitazioni.

21:24 Allagato 118 ospedale di Grosseto

Problemi all'ospedale Misericordia di Grosseto a causa delle piogge abbondanti che tuttora stanno cadendo sul capoluogo maremmano: alcuni allagamenti si sono verificati all'ingresso secondario dell'ospedale nell'area antistante la centrale del 118.

20:27 Grosseto, elicottero Aeronautica salva 7 persone

Un elicottero dell'Aeronautica militare ha tratto in salvo 7 persone, 3 bambini e 4 adulti, e un cane che si erano rifugiate sul tetto di un casolare dopo l'esondazione del fiume Albegna, tra Orbetello e Manciano, nel Grossetano.

20:20 Massa chiede deroga a patto di stabilità

Il Comune di Massa ha chiesto alla Regione Toscana di intercedere presso il ministero dell'Ambiente affinché conceda una deroga al patto di stabilità per permettere di effettuare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio colpito dall'alluvione. Il Comune chiede anche una deroga sugli interventi nelle aree Sin (Sito di interesse nazionale) per accorciare i tempi di intervento.

19:36 Ue stanzia fondi per alluvioni 2011

La Commissione europea ha stanziato 18 milioni di euro "per finanziare gli interventi di emergenza in seguito alle alluvioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana il 25 e il 26 ottobre 2011". Lo conferma Palazzo Chigi, sottolineando che Bruxelles "ha accolto la richiesta dello Stato italiano". Il denaro servirà anche per "il ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del patrimonio culturale e degli edifici pericolanti".

18:59 Elicottero aeronautica salva 7 persone

Un elicottero dell'Aeronautica militare ha salvato sette persone in provincia di Grosseto. Si tratta di tre bambini e quattro adulti, con un cane, che si trovavano coinvolte nell'esondazione del fiume Albegna, tra le città di Orbetello e Manciano.

18:02 Grosseto, uomo trovato morto in auto

Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto travolta dall'acqua in località Chiarone, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Secondo quanto si apprende, l'uomo non avrebbe avuto scampo: la strada avrebbe ceduto e l'auto sarebbe stata sommersa.

17:16 Firenze, l'Arno supera il primo livello di guardia

L'Arno ha superato il primo livello di guardia a Firenze, alla Nave a Rovezzano e, in provincia, a Incisa Valdarno. Alla stazione di rilevamento agli Uffizi, l'acqua è invece sotto di 16 centimetri rispetto al primo livello di guardia. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile della Provincia di Firenze che per le 17.30 ha convocato l'unità di crisi. Le previsioni, si precisa, sono comunque positive: le precipitazioni sarebbero in calo e non si prevedono aumenti preoccupanti dei livelli idrometrici.

16:21 Toscana richiede l'intervento dell'esercito

"Ho chiesto un incontro con il Presidente del Consiglio, questa volta il governo non deve lasciarci soli": lo dice il presidente della Regione Toscana che ha chiesto anche l'intervento dell'esercito per fare fronte alla situazione determinata dal maltempo in Toscana. "Sono a Roma - scrive Enrico Rossi sul suo profilo Facebook - ad incontrare il responsabile della protezione civile Gabrielli, ho chiesto l'intervento immediato dell'esercito e ho parlato con il generale Mosca".

16:09 Viterbo, crolla un ponte sul Paglia

E' crollata sotto la furia dell'acqua una parte della strada-ponte che attraversa il fiume Paglia, vicino ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. I collegamenti tra l'alta Tuscia e il sud della Toscana, in particolare con l'Orvietano, sono praticamente interrotti. In provincia di Viterbo sono circa una dozzina le strade impraticabili. Quasi completamente isolato il centro abitato di Proceno. Allagamenti e smottamenti anche intorno al bacino del lago di Bolsena. In molte località della Tuscia ha ripreso a piovere forte.

15:52 Veneto, allarme bacini per molti fiumi

Confermato fino alle 14 di domani l'allarme per rischio idraulico su molte province venete. La Protezione civile allerta infatti sulla situazione di elevata criticità per i bacini dei fiumi Bacchiglione, Po, Basso Brenta e Basso Adige.

15:22 A1 chiusa tra Valdichiana e Fabro

E' chiuso dalle 14.20 il tratto dell'A1 tra Valdichiana e Fabro in direzione sud a causa "degli allagamenti e delle esondazioni dei torrenti della zona". Per circa 30 minuti, si spiega ancora, ha chiuso al traffico anche il tratto in direzione nord tra Fabro e Chiusi, che alle 15 è stato riaperto. Nel tratto chiuso il transito dei veicoli avviene attraverso safety car.

Ultimo aggiornamento 01:14