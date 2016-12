foto LaPresse

- "Dopo quanto accaduto l'anno scorso, di fronte alle vittime del maltempo, la prudenza è giusta e non è mai troppa". Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di Genova, commenta così le polemiche seguite a Genova per l'allerta 2 diramata dalla Protezione civile e ritenuta successivamente eccessiva perché non si sono verificate le precipitazioni annunciate.