- Il maltempo che ha colpito Massa e Carrara ha costretto all'evacuazione circa 200 persone. Lo rende noto la Regione Toscana. Gli allagamenti, fino a un metro e mezzo, sono stati causati dai 230 millimetri di pioggia caduti in sole 4 ore, e dall'esondazione dei torrenti Ricortola (Massa) e Parmignola, in provincia di Carrara.Parte intanto una nuova allerta, fino alle 23 di domani, per pioggia e temporali forti su tutta la regione.