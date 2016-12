foto Ansa

10:17

- Una ragazza di 16 anni è morta e suo fratello di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle sei di questa mattina nel Beneventano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Claudio, il fratello della 16enne, avrebbe perso in curva il controllo dell'auto. Il 23enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Rummo" di Benevento.