- Sesso ogni giorno come cura post operatoria. Una prescrizione da rispettare con rigore per due ragazze operate a Napoli perché nate senza genitali. Una condizione invalidante a livello fisico e psicologico che le due ventenni hanno risolto con un intervento servito a ricostruire vagina e utero. Dopo tre ore di sala operatoria l'avvertenza dei medici di praticare attività sessuale quotidianamente per evitare che l'organo ricostruito si ritiri per inattività.