Il maltempo fa ancora paura, allerta della protezione civile in Liguria, Veneto e a Roma

foto Ansa Correlati Genova si prepara per la tempesta

Jesolo, spiaggia devastata dalle mareggiate

Nuova evacuazione a Borghetto Vara

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 23:20 - La Protezione Civile della Regione Liguria ha confermato l'allerta 2 fino alle ore 12 di domenica 11 novembre. La grossa perturbazione non sembra aver raggiunto la terraferma ma per le prossime ore l'allerta resta alta. Massima attenzione anche in Veneto e a Roma. Sotto stretto controllo tutti i fiumi ancora a rischio esondazione. - La Protezione Civile della Regione Liguria ha confermato l'allerta 2 fino alle ore 12 di domenica 11 novembre. La grossa perturbazione non sembra aver raggiunto la terraferma ma per le prossime ore l'allerta resta alta. Massima attenzione anche in Veneto e a Roma. Sotto stretto controllo tutti i fiumi ancora a rischio esondazione.

Non si sono registrati particolari danni nella prima giornata di maltempo a Genova. "Nel periodo di allerta trascorso" per il maltempo "i torrenti non hanno mai superato il livello di attenzione 'verde' non configurando perciò una situazione di pericolo. In alcuni casi si sono verificate fuoruscite dalle tombinature sono state allontanate oltre 70 persone nomadi dal Rio Torbella e dal campo di via Adamoli e sono state alloggiate nella palestra di piazza Pallavicini e nell'ex casa di riposo Doria". Lo hanno detto il Sindaco di Genova Marco Doria, l'Assessore alla Protezione civile Gianni Crivello, il dirigente comunale di Protezione civile Monica Bocchiardo e il comandante della Polizia municipale Giacomo Tinella, riferendo alla stampa il quadro della giornata, in una conferenza stampa del comitato operativo comunale svoltasi stasera. Il sindaco ha ricordato i provvedimenti adottati sulla base dell'allerta 2 emanata dalla Regione Liguria e ha poi illustrato il sistema di monitoraggio della situazione che fa capo al Comitato operativo comunale.



A Vicenza rischio esondazione

Permane lo stato di attenzione a Vicenza fino a domenica malgrado, al momento, non stia piovendo. La Regione Veneto, infatti, in queste ore ha confermato una previsione di piena a circa 4 metri e 82 centimetri a ponte degli Angeli e più precisamente verso le 16. Nel caso lo stato di attenzione si trasformasse nelle prossime ore in preallarme (3/5 ore prima della possibile esondazione) ed eventualmente in allarme (1 ora prima della possibile esondazione), la popolazione sarà avvertita con il sistema di sirene d'allarme, con i mezzi che transiteranno nelle zone interessate e il servizio sms (per registrarsi è necessario mandare un messaggio con il proprio nome e cognome al numero 3927338475).



Allerta di 24 ore anche a Roma

Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, allertando gli organismi regionali e comunali, anche a Roma. "Dalla mattinata di domenica e per le successive 24/36 ore - avverte il bollettino della protezione civile - si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio e temporale su Umbria e Lazio. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica e forti raffiche di vento".