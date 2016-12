foto Vigili del Fuoco

20:22

- Tragedia sfiorata, nel Salernitano, dove un pensionato di 72 anni ha tentato di suicidarsi imbottendo il suo appartamento di Capaccio Scalo con una decina tra bombole di gas e damigiane piene di liquido infiammabile. Una delle bombole è esplosa ma le fiamme, per fortuna, non si sono propagate. L'uomo, rimasto lievemente ustionato, è stato arrestato per tentata strage, in quanto la deflagrazione avrebbe potuto coinvolgere tutto il condominio.