Vaticano, Sciarpelletti condannato a due mesi

Il Tribunale vaticano ha condannato Claudio Sciarpelletti, tecnico informatico della Segreteria di Stato, a due mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento. La pena è stata sospesa per un periodo di cinque anni. Disposta anche la non menzione della condanna nel casellario giudiziario. Sciarpelletti, a cui sono stati restituiti mille euro versati a titolo di cauzione, dovrà pagare le spese processuali.

L'uomo era accusato di favoreggiamento nell'inchiesta sulla sottrazione di documenti segreti che ha già portato alla condanna di Paolo Gabriele, ex maggiordomo di papa Benedetto XVI. Il tribunale vaticano, presieduto da Giuseppe Dalla Torre, ha emesso la sentenza dopo appena un'ora di camera di consiglio. Una decisione che si è allineata in pieno alle richieste avanzate dal Promotore di giustizia Nicola Picardi, che aveva chiesto per Sciarpelletti una condanna a quattro mesi ridotti a due con la condizionale visto l'atteggiamento collaborativo e l'assenza di precedenti penali.