Influenza, via libera all'uso dei vaccini Novartis Aifa: "Rimosso divieto dopo accurati controlli"

foto Afp Correlati Vaccino Novartis, stop a scopo cautelativo 13:50 - A seguito dell'esito delle indagini è stato rimosso il divieto di utilizzo dei vaccini antinfluenzali fabbricati dalla Novartis V&D, adottato in via precauzionale a tutela della salute pubblica. Lo afferma in una nota l'Agenzia italiana del Farmaco. La decisione, spiega l'Aifa, è stata possibile in seguito alle accurate verifiche effettuate sulla documentazione prodotta dall'Azienda. - A seguito dell'esito delle indagini è stato rimosso il divieto di utilizzo dei vaccini antinfluenzali fabbricati dalla Novartis V&D, adottato in via precauzionale a tutela della salute pubblica. Lo afferma in una nota l'Agenzia italiana del Farmaco. La decisione, spiega l'Aifa, è stata possibile in seguito alle accurate verifiche effettuate sulla documentazione prodotta dall'Azienda.

"Si sottolinea peraltro - evidenzia l'Aifa - che tali lotti non sono mai stati distribuiti e quindi non sono mai stati presenti sul mercato". Inoltre "gli ulteriori controlli, aggiuntivi a quelli che vengono espletati di routine, hanno confermato l'assenza di difetti di qualità sui lotti commercializzati".



Secondo l'Agenzia italiana del Farmaco, "ciò dimostra l'estrema attenzione e il rigore delle verifiche cui sono sottoposti tutti i vaccini, tali che, anche laddove si ravvisi la remota possibilità di presenza di un minimo difetto di qualità, vengono adottati prontamente provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica che riguardano non solo i lotti su cui si nutrono dei sospetti, ma tutta la produzione nel suo complesso".



"Tali precauzioni - si legge nella nota - sono particolarmente stringenti anche, e soprattutto, perché si tratta di medicinali destinati ad essere somministrati ai cittadini sani per la prevenzione delle malattie". "Queste ultime rappresentano il vero pericolo per i cittadini, ai quali si raccomanda - sottolinea l'Aifa - di procedere con fiducia al piano di vaccinazione indicato dal ministero della Salute, ai fini di evitare l'insorgenza di patologie influenzali che possono mettere in serio pericolo la loro salute e, per alcune categorie a rischio, anche la vita stessa".



Ancora una volta "i controlli effettuati dalle Autorità competenti hanno consentito solo a prodotti di confermata qualità, sicurezza ed efficacia di raggiungere il mercato. Si sottolinea l'importanza - prosegue l'Aifa - in relazione a qualsiasi tipologia di medicinali, di seguire accuratamente le avvertenze e le istruzioni d'uso riportate nel foglio illustrativo. Nel caso specifico dei vaccini, è necessario portarli a temperatura ambiente riscaldandoli per almeno un minuto nel palmo delle mani e agitarli prima della somministrazione".