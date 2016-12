Ivri, sicurezza 24 ore su 24

- "Al ladro, al ladro!" grida una donna indicando un uomo che sta raccogliendo una sacca appena caduta a terra. Proprio in quel momento, il vero malvivente, però, si cala con una fune da una passatoia. Un gangster e una drag queen cercano di immobilizzarlo, mentre una vecchietta - in realtà un’affascinante pin up - approfittando della confusione, si impossessa della refurtiva, ma a sua volta viene urtata da un ciclista che tenta di sottrargliela. Momenti concitati, in cui il caos regna sovrano. E poi, tempestivamente, arrivano loro: le guardie giurate IVRI a bordo dei mezzi dell’Istituto di Vigilanza e riportano l’ordine. Contemporaneamente, quattro loro colleghi dei reparti speciali si calano con delle funi e arrivano sulla scena del crimine. Il ladro viene immobilizzato e la refurtiva recuperata.

Non è lo story board dell’ultimo Mission Impossible, ma la live action “IVRI Show Blitz” firmata dall’agenzia Hi!, che stupito, emozionato e divertito tutti i visitatori di Sicurezza, la Fiera internazionale italiana dedicata ai temi della sicurezza, in svolgimento in questi giorni presso la Fiera di Milano. Un’iniziativa unica nel suo genere, attraverso la quale IVRI, leader nel settore della vigilanza privata in Italia, ha voluto mostrare ‘il lato smart della sicurezza’ e inaugurare in modo del tutto inaspettato la sua presenza in Fiera.

Protezione e sicurezza 24 ore su 24, questo ciò che IVRI garantisce ai propri clienti da più di 60 anni grazie a un’attiva presenza sul territorio e l’utilizzo di sofisticate tecnologie. Una mission che bene si riassume nel manifesto srotolato come conclusione della live action: “IVRI. Tutto sotto controllo. In un attimo”.