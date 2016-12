La carica dei prof: oltre 320mila domande per 11.542 posti, la maggior parte sono donne

foto Afp 13:27 - Sono 321.210 mila, a fronte di soli 11.542 mila posti disponibili, i candidati al concorso per diventare insegnante di ruolo. La maggior parte delle domande, presentate entro il termine di ieri al ministero dell'Istruzione, arriva da donne. L'età media dei candidati è di 38 anni, circa la metà proviene dal Sud e per la maggior parte dalla Campania. - Sono 321.210 mila, a fronte di soli 11.542 mila posti disponibili, i candidati al concorso per diventare insegnante di ruolo. La maggior parte delle domande, presentate entro il termine di ieri al ministero dell'Istruzione, arriva da donne. L'età media dei candidati è di 38 anni, circa la metà proviene dal Sud e per la maggior parte dalla Campania.

Si registrano invece percentuali minori per le domande provenienti dalle regioni del Nord (29,3%) e del Centro (19,4%).



Considerati gli ordini di scuola scelti dai candidati, le domande si distribuiscono in modo pressoché omogeneo. Il 26,2% delle domande riguarda i posti disponibili nella scuola dell'infanzia, il 26,6% la scuola primaria, il 20% la secondaria di I grado e il 27,2% la secondaria di II grado.



Secondo il ministero, i numeri dimostrano "quanto sia sentita nel mondo della scuola e tra gli aspiranti docenti la necessità di avviare una procedura di reclutamento anche per via concorsuale. Specialmente tra le donne, i giovani e gli aspiranti docenti non iscritti alle graduatorie ad esaurimento".