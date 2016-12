- ''Laè un rito d’iniziazione e come tale va vissuto: gli atleti lo vivono bene''. Sulla vicenda del ragazzino di 11 anni rasato a scopo punitivo dai suoi istruttori dopo una gara deludente, il campione azzurro Federico, primatista europeo in carica dei 1500 in vasca corta, va 'controcorrente' e se la prende con i genitori che hanno presentato un esposto contro gli istruttori: “sono la rovina dello sport”.

Dopo l’indignazione suscitata nei giorni scorsi per l’episodio denunciato dai genitori del giovanissimo atleta vicentino, Colbertaldo è intervenuto in chat sul blog di un giornalista della Gazzetta dello Sport: ''Mi spiace dirtelo – risponde l'azzurro prendendosela con chi condannava questo episodio di 'nonnismo' – ma genitori come te sono la rovina dello sport”.

“La matricola – continua – è un rito di iniziazione e come tale va vissuta, stranamente poi gli atleti la vivono bene e sono sempre i genitori, gente che non ha mai fatto sport (o se lo hanno fatto erano dei frustrati), ad incazzarsi. Pensiamo al dramma invece di questo ragazzino - prosegue Colbertaldo - che verrà isolato sportivamente, dato che nessuno si prenderà la briga di allenare uno con dei genitori del genere. Ma soprattutto pensiamo alle tre persone che hanno perso il posto di lavoro per colpa di due frustrati''.

''Senza entrare troppo nel caso specifico – ha aggiunto il nuotatore all’Ansa – vorrei chiarire che questo è l'ambiente piscina. Io l'ho vissuto e posso dirlo: per le matricole la rasatura è parte integrante del processo di crescita e la cosa vale per qualsiasi atleta. Per la mia esperienza posso dire di non aver mai trovato nessuno che abbia rifiutato questa iniziazione”.

E poi, per rinforzare le sue affermazioni, il ricordo della sua storia: Io – conclude l'azzurro – quando avevo 15-16 anni non vedevo l'ora di essere rasato da Rosolino. Quando finalmente Rosolino mi rasò i capelli ero felice perchè sapevo che ero entrato a far parte del gruppo atleti. Insomma, la rasatura dei capelli nel nuoto è una cosa acclarata, una tradizione antica. Ripeto, la vicenda ha assunto contorni diversi perchè i genitori si sono sentiti coinvolti. Quando capitò a me i miei genitori non dissero nulla, mantenendo il giusto distacco dalla piscina. Il problema, come spesso accade, è che quando si intromettono, creano sempre incomprensioni''.