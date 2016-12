foto Ansa

08:31

- Mentre i mariti erano in carcere, a reggere le redini delle attività dei clan erano le donne. E' stato scoperto anche il ruolo di spicco che avevano le "quote rosa" nel blitz dei carabinieri di Napoli che ha portato in carcere 48 persone affiliate ai clan camorristici Falanga, Di Gioia e una frangia scissionista degli stessi Di Gioia. Spettava a loro, mentre gli uomini erano detenuti, coordinare i business di droga e di armi.