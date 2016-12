foto Ansa Correlati Guarda i funerali

Sedicenne trovata morta, giallo ad Anguillara 20:10 - Un lungo applauso di centinaia di persone copre le note di "No woman no cry", all'uscita del feretro dalla chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia, dopo i funerali di Federica Mangiapelo, la giovane trovata morta giovedì in riva al lago di Bracciano. Assente il fidanzato della ragazza Marco Di Muro che i genitori di lei non hanno voluto. Attimi di tensione tra i parenti della defunta e i cameraman accusati di essere troppo invadenti. - Un lungo applauso di centinaia di persone copre le note di "No woman no cry", all'uscita del feretro dalla chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia, dopo i funerali di Federica Mangiapelo, la giovane trovata morta giovedì in riva al lago di Bracciano. Assente il fidanzato della ragazza Marco Di Muro che i genitori di lei non hanno voluto. Attimi di tensione tra i parenti della defunta e i cameraman accusati di essere troppo invadenti.

Dopo la funzione religiosa celebrata dal vescovo, monsignor Romano Rossi, e da tutti i sacerdoti dei paesi del circondario, la folla straripante si è stretta intorno al feretro all'uscita dalla chiesa. Quasi tutti i fedeli avevano in mano una rosa bianca. Palloncini bianchi erano attaccati con un filo al carro funebre. Su uno, a forma di cuore, la scritta "Federica".



Assente il fidanzato di Federica, Marco. Ma c'era un altro giovane con cui la ragazza era stata fidanzata alcuni anni fa, quando frequentava le scuole medie. Il giovane, ha spiegato un parente di Federica, all'uscita dalla chiesa, è stato preso d'assalto dai fotografi e dai cronisti che lo avevano scambiato per Marco.



Luigi e Rossella, comunque, i genitori di Federica, non hanno voluto Marco alla funzione religiosa e hanno interrotto ogni rapporto con lui da quando, mercoledì sera, è andato a prendere la figlia per la notte di Halloween e non l’ha più riportata a casa. Luigi e Rosella poco prima dei funerali hanno anche scagliato un'accusa pesante nei suoi confronti ricordando che "quest’estate è stato denunciato due volte per maltrattamenti".



Ai carabinieri della Compagnia di Bracciano ufficialmente «non risulta» alcuna denuncia. Ma forse ci sarebbero state semplici segnalazioni. Mamma Rosella e papà Luigi ricordano quel ragazzo, di sette anni più grande, «molto geloso, forse anche violento» Dal canto suo Marco sostiene di non essere mai stato aggressivo e di aver lasciato Federica dopo il litigio a poche centinaia di metri dalla piazzetta del Molo, a cinque chilometri dal punto in cui sarebbe stata ritrovata. Se è morta alle quattro, come ipotizza l’autopsia, resta questa voragine di due ore da colmare.



Gli inquirenti stanno adesso vagliano l'attendibilità di un testimone che avrebbe visto, poco dopo le 3 del mattino del primo novembre, Federica camminare da sola, sotto la pioggia, sul lungolago di Anguillara Sabazia. La ragazza, sempre secondo la testimonianza, era diretta verso Vigna di Valle, la località in cui, poche ore dopo, è stata trovata morta.



Tuttavia resta ancora da accertare se Federica abbia raggiunto a piedi, sotto una pioggia battente, in una notte di Halloween freddissima, il lungolago di Vigna di Valle o se qualcuno l'abbia accompagnata in auto. Resta anche da accertare se il decesso "per cause naturali" verificato dai medici che hanno eseguito l'autopsia sia stato indotto dall'ingestione eccessiva di alcool o da qualche sostanza. Per chiarire questi aspetti, ritenuti risolutivi dagli investigatori, ci vorranno almeno un paio di settimane. Il tempo necessario a eseguire gli esami tossicologici e istologici disposti dalla procura della Repubblica di Civitavecchia. Al momento, nessun nome è stato iscritto sul registro degli indagati.