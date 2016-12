19:32

- Non si è fatta attendere la replica di Marina Berlusconi alle nuove accuse esternate dall'ingegnere Carlo De Benedetti a margine di Che tempo che fa.Il presidente di Fininvest, in una nota, ha espresso tutto il suo disappunto all'indomani dell'intervento del presidente onorario di Cir. ''Qualcuno dovrebbe spiegare all'ingegner De Benedetti che talvolta il silenzio è d'oro. Nel suo caso, per esempio, sul Lodo Mondadori'. ''Grazie a due sentenze sconcertanti e in contraddizione tra loro ha intascato - per il momento - la bellezza di 564 milioni di euro. Ma invece di tacere e sperare che la giustizia continui ad essere ingiusta com'è stata finora, sempre più spesso con arroganza e impudenza sale in cattedra a pontificare e a impartire improbabili lezioni di rigore morale a tutti e su tutto, Lodo compreso'', prosegue Marina Berlusconi nella nota.