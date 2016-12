foto Ansa Correlati Il dirigente tennista in campo

Le foto della Gdf che lo incastra 16:49 - Si è dimesso questa mattina il medico degli Ospedali Riuniti di Bergamo sorpreso a giocare a tennis mentre risultava in servizio. Con una lettera alla direzione, Lorenzo Giuseppe Damia, 46 anni, ha rimesso l'incarico e da domani non si ripresenterà al lavoro. Il professionista doveva essere in servizio nel reparto di Odontostomatologia e invece era stato 'pizzicato' dalla Guardia di Finanza mentre giocava a tennis.

- Si è dimesso questa mattina il medico degli Ospedali Riuniti di Bergamo sorpreso a giocare a tennis mentre risultava in servizio. Con una lettera alla direzione, Lorenzo Giuseppe Damia, 46 anni, ha rimesso l'incarico e da domani non si ripresenterà al lavoro. Il professionista doveva essere in servizio nel reparto di Odontostomatologia e invece era stato 'pizzicato' dalla Guardia di Finanza mentre giocava a tennis.

Denunciato per falso, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, false attestazioni e certificazioni, per il medico i guai non sono comunque finiti. L'Azienda ospedaliera ha infatti spedito oggi le lettere di convocazione ai componenti della Commissione disciplinare che dovrà esaminare il caso e prendere eventuali provvedimenti nei suoi confronti.