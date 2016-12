Vaccino antinfluenza, Balduzzi: "Campagna garantita, governo deciderà tra pochi giorni"

"Tutte le notizie raccolte finora parlano di un'anomalia che non ha però avuto influenze sull'efficacia - ha spiegato Balduzzi - Come paese di riferimento per questi vaccini abbiamo una responsabilità in più sulle verifiche da fare". Per questo motivo il Ministero sta ancora aspettando che l'Istituto Superiore di Sanità completi le sue verifiche e solo dopo potrà prendere una decisione.

Questione di pochi giorni: "Probabilmente non saranno sbloccati tutti i vaccini - ha concluso il Ministro - ma la campagna vaccinale sarà garantita e si svolgerà nella massima tranquillità".