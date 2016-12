Santanchè: "Ad Arcore non c'erano giovani ragazze". Belen: "Non ho mai visto Ruby"

- Sfilata di testimoni illlustri questa mattina a Palazzo di Giustizia, da Belen alla Santanchè fino a Carlo Rossella. Tutti per partecipare all'udienza del processo Ruby che vede l'ex premier imputato per concussione e prostituzione minorile. "Non hoi mai visto giovani ragazze giovani durante le serate di Arcore, e nemmeno Ruby o George Clooney", ha commento la parlamentare Pdl Daniela Santanchè.

Rossella: "Alle cene mai atteggiamenti di natura sessuale"

Il presidente di Medusa Carlo Rossella, ha descritto la cena nella residenza dell'ex premier del 19 settembre 2010. "Le ragazze erano vestite da sera, come quando vanno in discoteca. Non ho visto nessun atteggiamento di natura sessuale nè ho mai incontrato Ruby. L'atteggiamento di Berlusconi con le ragazze è sempre stato gioviale. Palpeggiamenti? Mai visti". Rossella continua la descrizione di quella serata di due anni fa e, alla domanda del pm Bocassini, risponde di non aver mai conosciuto Nicole Minetti. "Se l'avessi vista ballare travestita me la ricorderei di sicuro", ha detto. "A casa di Silvio Berlusconi le ragazze che partecipavano alle serate ballavano, cantavano "Meno male che Silvio c'e" e canzoni sudamericane anche durante la cena, ma non mostrando il seno o il fondoschiena".

Belen: "Mai stata ad Arcore"

La testimonianza di Belen Rodriguez è durata in tutto solo tre minuti. "Non sono mai stata ad Arcore, nè ho mai visto Ruby", ha risposto showgirl argentina alla domanda di Ghedini. Unica eccezione di contatto con il premier, nell'estate del 2007, quando è stata ospite dell'ex presidente del Consiglio in Sardegna, a Villa Certosa, per una sorta di concerto, occasione in cui avrebbe incontrato la conduttrice televisiva Barbara D'Urso. Dopo la breve testimonianza è uscita dall'aula dicendi di essere venuta a Palazzo di Giustizia spinta da "dovere civile" e senso di responsabilità.

Il procuratore dei minori: "E' prassi l'affido di una adolescente a un maggiorenne"

Tra le persone ascoltate a difesa di Berlusconi anche il procuratore Monica Frediani, del Tribunale dei Minori. I difensori dell'ex premier hanno chiesto di acquisire agli atti le tre relazioni da lei firmate sul caso, il 29 ottobre, il 16 novembre e il 28 dicembre del 2010. "Nella prassi dell'ufficio non è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente a cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via di urgenza e temporanea a un soggetto maggiorenne" come ad esempio "un vicino di casa" o un "conoscente". Questo è un passaggio della relazione redatta e consegnata ai giudici del processo Ruby dal procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Monica Frediani. Nella relazione del 16 novembre 2010 il procuratore Frediani spiega anche che il 27 maggio 2010 quando Ruby era stata fermata e portata in via Fatebenefratelli, non risultava alcuna denuncia a suo carico. Ruby era stata fermata per un furto all'ex amica Caterina Pasquino, quindi, per la difesa di Berlusconi la giovane non poteva essere messa in comunità.